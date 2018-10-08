МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал приглашение России на конференцию по Ливии, прозвучавшее на встрече с его итальянским коллегой.

"Мы пригласили для участия в этой конференции российского президента, как и руководителей других великих держав", — сказал министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези на пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым.

Лавров, в свою очередь, отметил, что со своим уровнем участия Россия определится позднее.

"Что касается более подробной реакции на эту инициативу и уровня нашего участия, мы сможем об этом сказать чуть позже, когда ознакомимся с материалами, которые нам передали вместе с приглашением. Приглашение поступило позавчера, поэтому по понятным причинам мы еще не можем окончательно сказать о том, какой уровень российского участия будет на конференции в Палермо. Но участвовать мы обязательно будем", — сказал российский министр.