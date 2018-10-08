Глава МИД Италии заявил, что Путина пригласили на конференцию по Ливии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Италия пригласила президента РФ Владимира Путина на международную конференцию по Ливии, которая пройдет в Палермо 12-13 ноября, сообщил глава итальянского МИД Энцо Моаверо Миланези.

"Мы пригласили для участия в этой конференции российского президента, как и руководителей других великих держав", — сказал Миланези на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Лавров, в свою очередь, отметил, что со своим уровнем участия Россия определится позднее.

"Что касается более подробной реакции на эту инициативу и уровня нашего участия, мы сможем об этом сказать чуть позже, когда ознакомимся с материалами, которые нам передали вместе с приглашением. Приглашение поступило позавчера, поэтому по понятным причинам мы еще не можем окончательно сказать о том, какой уровень российского участия будет на конференции в Палермо. Но участвовать мы обязательно будем", — сказал российский министр.