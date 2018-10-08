В ДНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (69)

ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Ополченцы самопровозглвашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по району поселка Спартак в пригороде Донецка, заявил в понедельник журналистам официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, наибольшая активность беспилотников украинских силовиков фиксируется на донецком и мариупольском направлениях.

"Благодаря слаженным действиям военнослужащих ДНР украинские силовики из 56 бригады потеряли очередной БПЛА типа квадрокоптер, используемый ими во время корректировки минометного огня по району населенного пункта Спартак", — сказал Безсонов.