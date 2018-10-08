Глава ПАСЕ заявила о политическом характере отношений с Россией

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье на открытии октябрьской сессии Ассамблеи заявила о политическом характере отношений с Россией и выразила надежду на конструктивный диалог.

"Отношения с российским парламентом – это вопрос политический", — сказала она.

Паскье напомнила о состоявшихся у нее встречах, в частности, с главой Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко в ходе прошедшего в Санкт-Петербурге Второго евразийского женского форума. В ходе переговоров Матвиенко заявила, что у российской стороны назревает решение выйти из Совета Европы. Она отметила, что в РФ "устали быть мальчиками и девочками для битья".

Выступая на открытии октябрьской сессии, Паскье в контексте встреч в Санкт-Петербурге указала на необходимость "вести конструктивный, открытый, честный диалог".

Российская делегация в работе сессии участия не принимает. С 2014 года представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы. В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.