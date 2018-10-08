Россия и КНДР намерены укреплять координацию по региональной безопасности

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов провел встречу со своей коллегой из КНДР Цой Сон Хи, на которой стороны договорились продолжать укреплять координацию по вопросам региональной безопасности, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Были предметно обсуждены ключевые аспекты урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Достигнута договоренность продолжать укреплять координацию между Россией и КНДР по вопросам региональной безопасности в интересах скорейшего решения всего комплекса проблем субрегиона", — сообщили в МИД РФ.

Как сообщили ранее в посольстве РФ в КНДР, трехсторонние консультации на уровне заместителей глав МИД России, Китая и КНДР в Москве состоятся 9 октября.

Накануне Цой Сон Хи провела встречу в Пекине с заместителем министра иностранных дел, спецпредставителем правительства Китая по вопросам Корейского полуострова Кун Сюанью.

Такие консультации проходят на фоне усилий КНДР по развитию диалога на высшем уровне с Южной Кореей и США, в том числе по денуклеаризации и установлению прочного мира на Корейском полуострове.