Во Владивосток прилетели три Ил-76 вне обычного расписания

ВЛАДИВОСТОК, 8 окт — РИА Новости. Три рейса из Пхеньяна компании Air Koryo на самолетах Ил-76, которые, по данным Flightradar24, использовались во время визита лидера КНДР в Пекин и Сингапур, прибыли во Владивосток вне обычного расписания 7 октября, сообщил РИА Новости представитель справочной службы Международного аэропорта Владивосток.

Обычно пассажирские рейсы из Пхеньяна во Владивосток выполняются каждый понедельник и пятницу, пассажиров перевозят на самолетах Ту-204 и Ту-134.

"Накануне прибыло три рейса Ил-76 из Пхеньяна, они шли вне расписания – в 08.47, в 11.00 и в 16.54 местного времени", — сказал собеседник агентства. По его словам, в понедельник прибыл регулярный рейс из Пхеньяна на Ил-62. Комментарием генконсульства во Владивостоке РИА Новости не располагает.

Телекомпания NHK ранее сообщала, что в июне в Пекин прибыл транспортный самолет Air Koryo, из которого были выгружены автомобили, что позволило сделать предположение о готовящемся визите крупного северокорейского чиновника. В тот же день японская телекомпания Nihon Television Network сняла спускающегося с борта правительственного самолета лидера КНДР Ким Чен Ына.

Согласно информации портала Flightradar24, в Пекин тогда прибыл рейс Ил-76 — тот же самолет, который использовался во время визита лидера КНДР в Сингапур для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее РИА Новости сообщало, что в июне во Владивосток из Пхеньяна прилетали три грузовых рейса в дополнение к двум регулярным пассажирским.