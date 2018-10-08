В МФКК рассказали о негативных последствиях изменения климата

ЖЕНЕВА, 8 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Глобальное изменение климата осложняет оказание помощи при чрезвычайных ситуациях, заявили в понедельник в Международной федерации Красного креста и Красного полумесяца.

В 2017 году МФКК оказала помощь более чем 8 миллионам человек в 110 чрезвычайных ситуациях, более половины из которых была связана с погодой. Национальные сообщества Красного креста и Красного полумесяца также отмечают рост переселений из-за неблагоприятных климатических условий.

"Свыше половины наших операций сегодня напрямую касаются ситуаций, связанных с погодой, а многие другие усугубляются климатическим шоком и стрессом. Если подобная ситуация сложилась сегодня, сложно осознать размер кризисов, с которыми уязвимые сообщества столкнутся в мире, где температура будет на 1,5 или 2 градуса выше", — приводит пресс-служба слова президента МФКК Франческо Рокка.

По его словам, больше всего могут пострадать люди, которые сейчас пытаются выживать из-за бедности, военных конфликтов и отсутствия безопасности. Поэтому международное сообщество должно удвоить свои усилия, в том числе финансовые, по оказанию помощи таким сообществам.

Рокка подчеркнул, что запланированная в Польше 3 декабря конференция по изменению климата СОР-24 должна выработать правила выполнения Парижского климатического соглашения.

"Никто не может позволить себе полумеры. Наше существование в будущем зависит от этого", — добавил президент МФКК.