Проигравший на выборах в Бразилии Гомес поделился дальнейшими планами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 окт — РИА Новости. Проигравший первый тур выборов президента кандидат от Демократической рабочей партии Сиру Гомес заявил, что продолжит бороться против фашизма и в защиту демократии в Бразилии.

По итогам подсчёта 97% голосов Гомес занимает третье место с 12,5% голосов. Лидирует в первом туре ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару с 46,4%, на втором — левый кандидат от Партии трудящихся Фернандо Аддад с 28,7%. Оба последних проходят во второй тур выборов 28 октября, где определится новый глава государства.

"Мой настрой — продолжить делать то, что я делал всю жизнь — бороться за демократию и против фашизма", — сказал Гомес журналистам в штате Сеара, трансляцию его выступления вёл канал Globo.

Отвечая на вопрос, поддержит ли Гомес выигрывающего первый тур выборов Болсонару, он сказал: "Нет, ему — нет". При этом Гомес не стал уточнять будет ли поддерживать занявшего второе место левого кандидата от Партии трудящихся Фернанду Аддада.

Всеобщие выборы прошли в Бразилии в воскресенье. Жители страны выбирали президента, губернаторов и парламентариев.

Бразилия — самая крупная страна в Южной Америке, обладающая самым большим среди стран континента экономическим потенциалом и мощной ресурсной базой.