Экс-постпред Украины при ООН пожаловался на Чуркина

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев в эфире телеканала "112 Украина" назвал бывшего российского постоянного представителя Виталия Чуркина "неприятным оппонентом, с которым были неприятные минуты".
Однако украинский дипломат отметил, что Чуркин был очень образованным и талантливым человекам, с хорошим чувством юмора, а свою работу выполнял профессионально.
Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем страны в Совете Безопасности ООН.