Додик намерен усиливать позиции сербов на посту в президиуме БиГ

БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Выигрывающий кресло в президиуме Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик намерен усилить сербскую часть страны — Республику Сербскую — и поддерживать позицию сербского народа.
"Буду поддерживать достоинство сербского народа, его позицию и сделаю Республику Сербскую сильнее, чем она когда-либо была на уровне совместных институтов. Каждый день буду работать над этим, каждый момент", — сообщил он о своих планах на новом посту в эфире Радио и телевидения Республики Сербской.
Додик добавил, что в ближайшее время ожидает сообщения о победе премьера Республики Сербской Жельки Цвиянович в борьбе за кресло ее президента, которое он сейчас занимает сам.
Босния и Герцеговина 21 ноября отметит 23-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.