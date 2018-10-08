Додик намерен усиливать позиции сербов на посту в президиуме БиГ

БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Выигрывающий кресло в президиуме Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик намерен усилить сербскую часть страны — Республику Сербскую — и поддерживать позицию сербского народа.

Президиум — коллективный глава государства из трех человек: по одному от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман). Сейчас это Младен Иванич (сербы), Драган Чович (хорваты) и Бакир Изетбегович (бошняки). По данным ЦИК с 43,42% участков, их кресла выигрывают Додик (55,15%), Желько Комшич (49,47%) и Шефик Джаферович (37,97%).

"Буду поддерживать достоинство сербского народа, его позицию и сделаю Республику Сербскую сильнее, чем она когда-либо была на уровне совместных институтов. Каждый день буду работать над этим, каждый момент", — сообщил он о своих планах на новом посту в эфире Радио и телевидения Республики Сербской.

Додик добавил, что в ближайшее время ожидает сообщения о победе премьера Республики Сербской Жельки Цвиянович в борьбе за кресло ее президента, которое он сейчас занимает сам.

Додик, известный своей пророссийской и антинатовской позициями, ранее провел три срока на посту премьера Республики Сербской и два в кресле ее президента, конституция не позволила ему избираться на третий президентский срок подряд. Правящий в Баня-Луке Союз независимых социал-демократов выдвинул его в президиум страны.

Босния и Герцеговина 21 ноября отметит 23-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.