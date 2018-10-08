Глава МИД Италии встретится в Москве с Лавровым и Мантуровым

РИМ, 8 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези встретится в понедельник в Москве с главами МИД России Сергеем Лавровым и Минпромторга Денисом Мантуровым.

Это первый визит в Россию Моаверо Миланези, который возглавил внешнеполитическое ведомство Италии 1 июня, когда на Апеннинах приступило к работе новое правительство, сформированное по итогам парламентских выборов 4 марта.

В опубликованном в связи с визитом министра комментарии МИД Италии указал, что переговоры Моаверо Миланези с Лавровым позволят обсудить наиболее значимые проблемы двусторонних отношений, которые в этом сообщении названы "весьма динамичными, как в экономическом, торговом и культурном плане, так и в плане политическом". Министры смогут "вместе оценить возможности дальнейшего развития, учитывая взаимный интерес, который характеризует отношения между Россией и Италией, как это всегда исторически и было", сообщил итальянский МИД.

Среди многочисленных тем, которые рассмотрят главы дипломатических ведомств, углубленное внимание предполагается уделить ситуации в Ливии — в плане содействия безопасности и стабилизации в этой африканской стране. Моаверо Миланези намерен, в частности, подтвердить Москве приглашение на международную конференцию по Ливии, которая пройдет в сицилийском Палермо 12-13 ноября.

Речь идет об инициативе официального Рима, направленной на облегчение диалога между сторонами ливийского конфликта. Предполагается, что в конференции на Сицилии примут участие глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар, а также представители ООН, ЕС, Лиги арабских государств и Африканского союза. В Риме надеются, что этот форум может пройти с участием видных мировых политиков, включая даже президента США Дональда Трампа. Примечательно, что, объявляя о своем предстоящем визите в Москву в итальянском сенате, Моаверо Миланези сделал акцент на том, что он будет говорить с Лавровым "в том числе о Ливии".

Кроме того, министры сверят подходы двух стран к комплексу сложных проблем, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке. Наконец, в качестве председателя ОБСЕ Моаверо Миланези затронет ряд наиболее деликатных вопросов, находящихся в центре внимания этой организации, в рамках подготовки встречи совета министров ОБСЕ, которая состоится 6 декабря в Милане.

Как сообщили РИА Новости в итальянском МИД, по окончании переговоров главы внешнеполитических ведомств Италии и России проведут совместную пресс-конференцию.

В понедельник в Москве также состоится встреча Моаверо Миланези с Мантуровым, которые являются сопредседателями российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. Министры, которые в сентябре уже встречались на полях форума "Взгляд на мир, Европу и Италию" в городе Черноббио, обсудят подготовку к предстоящей 16-й сессии совета. Ранее Мантуров сообщил, что торговый оборот между Россией и Италией за первую половину 2018 года вырос на 11% и составил 12,5 миллиарда долларов.

Из дипломатических источников РИА Новости стало также известно, что в ходе визита подписания каких-либо документов не планируется. Ожидается, что ряд торговых соглашений будет подписан в конце октября в ходе первого визита в Россию премьер-министра Италии Джузеппе Конте.