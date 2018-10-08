На выборах в президиум БиГ лидируют Додик, Джаферович и Комшич

Голосование на выборах в Боснии и Герцеговине в Сараево. 7 октября 2018

Голосование на выборах в Боснии и Герцеговине в Сараево. 7 октября 2018

БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Известный своей пророссийской и антинатовской позицией Милорад Додик побеждает в борьбе за кресло в президиуме Боснии и Герцеговины от сербов с 55,15% голосов, сообщила центральная избирательная комиссия страны по результатам обработки данных с 43,42% участков.

Президиум — коллективный глава государства из трех человек: от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман). Сейчас его составляют Младен Иванич (сербы), Драган Чович (хорваты) и Бакир Изетбегович (бошняки).

"Милорад Додик побеждает с 55,15% голосов в борьбе за пост сербского члена президиума", — сообщил на брифинге глава избиркома Бранко Петрич.

Членом президиума от бошняков, по его словам, может стать Шефик Джаферович, лидирующий в гонке за это кресло с 37,97%, от хорватов — Желько Комшич с 49,47% голосов.

Граждане Боснии и Герцеговины выбирали в воскресенье трех членов президиума, депутатов парламента страны и законодательных собраний двух составляющих ее частей (Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская), а также местных органов власти. ЦИК зарегистрировал 3,35 миллиона граждан с правом голоса. Голосование проходило на 5,8 тысячи участков и 314 передвижных пунктах с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск).

В Республике Сербской в воскресенье также прошли выборы президента и вице-президентов. Фаворит президентской гонки — выдвинутый правящим Союзом независимых социал-демократов нынешний ее премьер Желька Цвиянович.

Додик

Додик, известный своей пророссийской и антинатовской позициями, ранее провел три срока на посту премьера Республики Сербской и два в кресле ее президента, конституция не позволила ему избираться на третий президентский срок подряд. Правящий в Баня-Луке Союз независимых социал-демократов выдвинул его в президиум страны. В воскресенье Додик заявил РИА Новости, что ожидает получить около 70% голосов, а от своей партии ждет результата примерно в 40% голосов.

Президент России Владимир Путин в конце сентября на встрече в Сочи пожелал Додику и его сторонникам успехов на предстоящих выборах. В свою очередь президент Республики Сербской снял с лацкана своего пиджака и подарил Путину значок в виде ее флага и обратил внимание, что фактически это "перевернутый флаг России".

Глава МИД России Сергей Лавров совершил 21 сентября рабочий визит в Сараево и Баня-Луку, где ему был вручен орден Республики Сербской, они с Додиком также провели совместную пресс-конференцию. В ходе визита прошла церемония установки закладного камня в русско-сербский храм Преображения Господня, один из престолов которого посвящен семье российского императора Николая II. Проект российско-сербского культурного центра и пятикупольного храма в русском архитектурном стиле реализуется в Баня-Луке на площади в 6,5 тысячи квадратных метров.

Босния и Герцеговина 21 ноября отметит 23-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.