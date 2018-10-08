Глава Минобороны Чехии посетил военнослужащих в Афганистане

ПРАГА, 8 окт – РИА Новости. Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар в течение субботы и воскресенья посетил чешских военнослужащих, находящихся в Афганистане в рамках небоевой миссии НАТО Resolute Support ("Решительная поддержка"), сообщил портал ведомства.

Рота из 170 чешских военнослужащих уже пятый год несет охрану крупнейшей авиабазы НАТО в Афганистане в Баграме, кроме того, небольшое подразделение чешских военных участвует в охране международного аэропорта в Кабуле.

"Министр обороны Лубомир Метнар в ночь на понедельник завершил свою рабочую поездку к чешским военнослужащим в Афганистане. Он был детально ознакомлен с задачами миссии НАТО в этой стране и обязанностями чешских военных, а также расспросил их о мотивах участия в данной зарубежной командировке и о личной жизни", — говорится в сообщении.

Этой поездкой министр выполнил свое обещание, данное в августе при церемонии прощания в Праге с тремя чешскими военнослужащими, погибшими во время патрулирования в окрестностях авиабазы Баграм в результате взрыва афганского террориста-смертника. Позднее ответственность за взрыв у авиабазы взяли на себя представители движения "Талибан"*.

Руководитель чешского контингента в Афганистане подполковник Вацлав Малат познакомил министра с задачами, выполняемыми его подчиненными, одной из которых, помимо охраны авиацентров, является обучение местных коллег из военной полиции. В свою очередь, представители командования миссии НАТО заявили министру, что полностью удовлетворены работой чешских военнослужащих, которые относятся к числу лучших в миссии.

Командир чешской роты охраны Виктор Патиа рассказал главе минобороны об особенностях несения службы в Баграме.

"Мы каждый день выходим на патрулирование вне базы, и днем, и ночью. Разными способами стремимся сузить возможности для нападения повстанцев на базу, на наши патрули, а также на местное население. Вся наша работа проходит в тесном сотрудничестве с американскими коллегами, а также с афганскими военными и полицией. Мы стремимся не концентрироваться на мыслях, связанных с недавней трагической гибелью трех наших товарищей, но, конечно, не можем их забыть, боль от их гибели не проходит", — сказал Патио.

Министр обороны поблагодарил военнослужащих за успешную службу вдали от родного дома, передал небольшие подарки с родины и заявил, что руководство республики и весь чешский народ гордится ими, сообщил портал ведомства.

*Террористическая организация, запрещенная в России