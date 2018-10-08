Румынская оппозиция прокомментировала итоги референдума об однополых браках

КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Румынские оппозиционные партии считают, что в провале референдума о запрете однополых браков виноваты правящие социал-демократы и правительство, а инициаторы обещают повторить попытку.

Референдум о внесении в конституцию Румынии поправок, которые запретили бы однополые браки, проходил 6-7 октября. По данным центрального избирательного бюро Румынии, на момент закрытия участков в референдуме приняли участие 20,41% местных жителей. Чтобы референдум был признан состоявшимся, явка должна была составить минимум 30%. Окончательные данные будут представлены в понедельник, 8 октября.

Оппозиция винит власти



Глава оппозиционной Национально-либеральной партии Румынии Людовик Орбан заявил журналистам после закрытия избирательных участков, что результат референдума — это вина правящей Социал-демократической партии и ее лидера Ливиу Драгни. По мнению политика, Драгня "присвоил" идею проведения референдума и тем самым "скомпрометировал ее".

Лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" (ССР) Дан Барна тоже считает, что низкая явка — это сигнал властям, одобрившим проведение референдума.

"Это правительство должно уйти, мы требуем его отставки, потому что оно выбросило 40 миллионов леев (около 10 миллионов долларов) на фантом. Безответственный политический класс не должен проводить референдумы, которые могут привести к расколу в обществе", — заявил лидер ССР.

Один из инициаторов референдума Михай Георгиу полагает, что низкая явка была спровоцирована бойкотом со стороны политических партий. Он полагает, что в будущем референдум может повториться — и "все получится".

В ответ на эти заявления заместитель генерального секретаря Социал-демократической партии Кодрин Штефанеску сказал в комментарии журналистам, что референдум не был политическим.

"Бойкот избирательных участков — это словно галлюцинация, это было издевательство над румынской семьей, над церковью, над демократией. Я думаю, что это был провал всех румын", — заявил Штефанеску.

Однополые браки в Румынии все равно под запретом



Председатель румынского совета по борьбе с дискриминацией Чесаба Азталос призвал жителей страны к рациональности и попросил принять результаты референдума со "смирением".

"Ничего не меняется с юридической точки зрения: конституция и сейчас не позволяет заключать однополые браки! Наш долг — ограничить речи с призывом к ненависти и расколу в обществе", — написал Азталос в воскресенье в Facebook.

Ничего не изменилось и для католической церкви Румынии — однополые пары в стране не венчают.

"Католическая церковь Румынии, в качестве "матери и учителя", голосами епископов после референдума 6-7 октября подтверждает, что под термином семья подразумевается осознанный и свободный брак между мужчиной и женщиной", — говорится в ее официальном сообщении.

Гомосексуализм считался в Румынии преступлением до 2000 года, когда под давлением Совета Европы и Евросоюза такие связи стали законными, хотя однополые браки по-прежнему не разрешены.