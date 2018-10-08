В Бразилии завершили работу избирательные участки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 окт — РИА Новости. Избирательные участки закрылись на всеобщих выборах в Бразилии, где жители страны выбирали нового президента, а также губернаторов и парламентариев.

После закрытия участков высший избирательный суд страны начнёт подсчёт голосов.

Всеобщие выборы состоялись в Бразилии в воскресенье. Жители страны выбирают нового президента, губернаторов и парламентариев. В случае если ни один из кандидатов на пост президента не наберет необходимых 50%+1 голос, 28 октября состоится второй тур выборов, в котором, согласно опросам общественного мнения, пока шансы лидера гонки ультраправого кандидата от Социально-либеральной партии Жаира Болсонару и его ближайшего соперника, кандидата от Партии трудящихся Фернанду Аддада практически равны.