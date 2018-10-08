Наблюдатели ОАГ не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 окт — РИА Новости. Наблюдатели от Организации американских государств (ОАГ) не зафиксировали серьёзных нарушений на выборах в Бразилии, заявила глава миссии наблюдателей, экс-президент Коста-Рики Лаура Чинчилья.

"Мы наблюдали за процессом, который можно охарактеризовать как совершено нормальный и который очень контрастировал с теми обеспокоенностями, которые высказывались во время предвыборной кампании. Не было докладов, которые бы привлекли наше внимание", — заявила Чинчилья, слова которой приводит издание Exame

По её словам, наблюдатели сопровождали каждый этап выборов — от доставки электронных урн к участкам до самого процесса голосования. "До настоящего момента не зафиксировали ни одного случая, который мог бы говорить об уязвимости электронной системы голосования", — сказала Чинчилья журналистам в Бразилиа после посещения одного из участков.

Ранее высший избирательный суд Бразилии сообщил, что более 180 человек были задержаны за нарушения избирательного законодательства в ходе воскресных выборов, были заменены почти 1,7 тысячи электронных урн.

В миссию от ОАГ, по словам Чинчильи, вошли 40 наблюдателей, которые посетили 80 участков в 12 штатах Бразилии.

Выборы проходят в Бразилии в воскресенье. Жители крупнейшей латиноамериканской страны выбирают президента, губернаторов и парламентариев. Если ни один из кандидатов в президенты не наберет более 50% голосов, 28 октября состоится второй тур выборов. Пока шансы выйти в него — у лидера гонки ультраправого кандидата от Социально-либеральной партии Жаира Болсонару и его ближайшего соперника Фернанду Аддада от Партии трудящихся.