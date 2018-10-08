В МИД рассказали об усилиях по освобождению Вышинского

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Москва прилагает максимум усилий, чтобы зарубежные партнеры требовали от Киева скорейшего освобождения руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, заявил в интервью газете "Известия" статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

"Очевидно, что его задержание является результатом преследования на Украине журналистов и изданий, которые осмеливаются высказывать альтернативную официальной точку зрения на события, происходящие в стране", — сказал Карасин.

По его словам, обеспокоенность арестами на Украине журналистов за их открытую профессиональную деятельность разделяют в ОБСЕ и во многих международных правозащитных организациях.

"Стараемся прилагать максимум усилий, в том числе на международных площадках, чтобы партнеры не забывали о деле Кирилла Вышинского и требовали от Киева его скорейшего освобождения", — подчеркнул замглавы МИД России.

Вышинский несколько месяцев находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".