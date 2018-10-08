В МИД рассказали об усилиях по освобождению Вышинского

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Москва прилагает максимум усилий, чтобы зарубежные партнеры требовали от Киева скорейшего освобождения руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, заявил в интервью газете "Известия" статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.
По его словам, обеспокоенность арестами на Украине журналистов за их открытую профессиональную деятельность разделяют в ОБСЕ и во многих международных правозащитных организациях.
Вышинский несколько месяцев находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".