НПО сообщили о нарушениях на выборах в Боснии и Герцеговине

БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Объединение нескольких НПО Pod lupom (Под лупой) сообщило о 383 критических ситуациях в ходе всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине (БиГ) в воскресенье.
"Объединение НПО "Под лупой" до 20.00 (21.00 мск) приняло всего 383 заявления о критических ситуациях в ходе голосования. Беспокоит появление "болгарского поезда" (повторного голосования), замеченного на 14 участках. Граждане БиГ сообщили о 189 нарушениях избирательных процедур, нарушении выборной тишины и давлении на голосующих", — сообщили НПО на своем сайте.
Соответствующие записи в протоколы участковых комиссий наблюдатели сделали в 80 случаях.
Глава ЦИК БиГ Бранко Петрич заявил ранее, что на 10 местах для голосования были зафиксированы случаи нарушения общественного порядка, которые были прекращены членами комиссий и полицией. По словам Петрича, выборы прошли "исключительно честно и корректно".
Босния и Герцеговина 21 ноября отметит 23-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек.
Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.