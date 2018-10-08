НПО сообщили о нарушениях на выборах в Боснии и Герцеговине

Избиратель во время голосования на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине. 7 октября 2018

Избиратель во время голосования на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине. 7 октября 2018

БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Объединение нескольких НПО Pod lupom (Под лупой) сообщило о 383 критических ситуациях в ходе всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине (БиГ) в воскресенье.

Граждане Боснии и Герцеговины выбирали в воскресенье трех членов президиума (коллективного главы государства), депутатов парламента страны и заксобраний двух составляющих ее частей, а также местных представительных органов власти из всего 7,5 тысячи кандидатов. Избирком БиГ зарегистрировал 3,35 миллиона граждан с правом голоса. Голосование проходило на 5 тысячах 794 участках и 314 передвижных пунктах с 7.00 (8.00 мск) места для голосования были закрыты в 19.00 (20.00 мск).

"Объединение НПО "Под лупой" до 20.00 (21.00 мск) приняло всего 383 заявления о критических ситуациях в ходе голосования. Беспокоит появление "болгарского поезда" (повторного голосования), замеченного на 14 участках. Граждане БиГ сообщили о 189 нарушениях избирательных процедур, нарушении выборной тишины и давлении на голосующих", — сообщили НПО на своем сайте.

Соответствующие записи в протоколы участковых комиссий наблюдатели сделали в 80 случаях.

Глава ЦИК БиГ Бранко Петрич заявил ранее, что на 10 местах для голосования были зафиксированы случаи нарушения общественного порядка, которые были прекращены членами комиссий и полицией. По словам Петрича, выборы прошли "исключительно честно и корректно".

За ходом выборов следили аккредитованные ЦИК почти 6,5 тысячи местных и международных наблюдателей. Среди них представитель российского избиркома Евгений Шевченко. Обнародованная властями стоимость проведения выборов — около 4,35 миллиона евро.

Босния и Герцеговина 21 ноября отметит 23-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек.

Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.