В Бразилии более 180 человек задержаны за нарушения на выборах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 окт — РИА Новости. Более 180 человек были задержаны в Бразилии за нарушения избирательного законодательства в ходе воскресных выборов, были заменены почти 1,7 тысячи электронных урн, говорится в отчете высшего избирательного суда Бразилии.

Ранее сообщалось о задержании более 130 человек.

Согласно отчету на 17.00 (23.00 мск), когда закрылись большинство избирательных участков, разбирательства начаты в отношении 177 избирателей, нарушивших законодательство, в этом же подозреваются шесть кандидатов.

Количество электронных урн, которые пришлось заменить из-за технических неполадок составляет 1695, или 0,33% от общего количества используемых урн. В штате Рио-Гранде-ду-Сул пришлось прибегнуть к методу "ручного голосования".

Выборы проходят в Бразилии в воскресенье. Жители крупнейшей латиноамериканской страны выбирают президента, губернаторов и парламентариев. Если ни один из кандидатов в президенты не наберет более 50% голосов, 28 октября состоится второй тур выборов. Пока шансы выйти в него — у лидера гонки ультраправого кандидата от Социально-либеральной партии Жаира Болсонару и его ближайшего соперника Фернанду Аддада от Партии трудящихся.