Тбилиси не идет на восстановление дипотношений с Москвой, заявили в МИД

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Грузинские власти не идут на восстановление дипломатических отношений с Россией, продолжают враждебные действия на международных площадках и охотно участвуют в натовской стратегии сдерживания России, заявил в интервью газете "Известия" статс-секретарь, российского замглавы МИД Григорий Карасин.

По его словам, в политической сфере позитивных тенденций в отношениях с Грузией пока не наблюдается.

"Тбилиси по-прежнему не идет на восстановление дипломатических отношений, продолжает враждебную нам деятельность на международных площадках, охотно участвует в натовской стратегии сдерживания России", — сказал Карасин.

"Прямо предупреждаем грузинских партнеров, что такое поведение ставит под угрозу начатый в 2012 году процесс нормализации отношений, плодами которого пользуются сегодня граждане обеих стран", — добавил он.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.