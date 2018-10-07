В Бразилии на выборах заменили более тысячи урн для голосования

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 окт — РИА Новости. Более тысячи урн для голосования по всей Бразилии было заменено на всеобщих выборах, которые прошли в воскресенье, говорится в новом отчете высшего избирательного суда страны.

Согласно отчету, составленному по состоянию на 16.00 местного времени (22.00 мск) количество урн, которые пришлось заменить на участках для голосования, составило 1285, что равно 0,25% от общего количества электронных урн, установленных на избирательных участках по всей стране. В городе Трес Корасоес, штат Риу Гранде ди Сул, пришлось прибегнуть к "ручному голосованию" без использования электронных урн.

По данным обнародованного отчета в отношении 144 избирателей ведётся разбирательство за нарушения законодательства, такие же разбирательства начаты в отношении пяти кандидатов на всеобщих выборах. Имена кандидатов не разглашаются.

Всеобщие выборы проходят в Бразилии в воскресенье. Жители страны выбирают нового президента, губернаторов и парламентариев. В случае если ни один из кандидатов на пост президента не наберет необходимых 50%+1 голос, 28 октября состоится второй тур выборов, в котором пока шансы лидера гонки ультраправого кандидата от Социально-либеральной партии Жаира Болсонару и его ближайшего соперника, кандидата от Партии трудящихся Фернанду Аддада практически равны.