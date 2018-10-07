В Португалии локализовали крупный лесной пожар

МАДРИД, 7 окт – РИА Новости. Лесной пожар, бушующий в португальских муниципалитетах Синтра и Кашкайш (округ Лиссабон), удалось локализовать, сообщила Гражданская защита.

Огонь вспыхнул в субботу вечером и распространился за ночь из-за сильных порывов ветра, скорость которых достигала 100 км/ч. Две дороги в этом районе были перекрыты.

В тушении огня участвовали более 700 пожарных, семь самолетов-амфибий, более 200 единиц техники.

Были эвакуированы 350 человек, 300 из них из кемпинга в природном парке. Они смогут в ближайшее время вернуться в свои дома. В общей сложности пострадал 21 человека, в том числе много пожарных, их жизни ничего не угрожает.

Incêndio em Cascais exige quatro meios aéreos para combater chamashttps://t.co/3FFM5nPabY pic.twitter.com/m1BtDtcw4q — tvi24 (@tvi24pt) 6 октября 2018 г.

Площадь локализации пожара не уточняется.

На место бедствия прибыл президент Марселу ди Соза. "Я смог удостовериться, как местные власти, население, в том числе иностранцы, но в первую очередь участники операции, были исключительны во всем, в способности реагировать", — заявил он.

Лесные пожары регулярно бушуют летом и осенью в Португалии, в прошлом году в огне погибли 106 человек.