Додик уверен в своей победе на выборах в президиум Боснии и Герцеговины

БЕЛГРАД, 7 окт – РИА Новости. Уходящий президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил РИА Новости, что уверен в победе своей кандидатуры в члены президиума (коллективного главы государства) БиГ на проходящих в стране всеобщих выборах.
Додик, известный своей пророссийской и антинатовской позициями, провел три мандата на посту премьера РС, два в качестве президента, и конституция не позволит ему избираться на третий президентский срок подряд. Правящая в Баня-Луке партия "Союз независимых социал-демократов" выдвинула его кандидатом на пост одного из трех членов президиума страны.
"Ожидаю, что моя коалиция получит около 70% голосов, что является доминантным большинством и силой. За мою партию ожидаю около 40% голосов, и это дает нам уверенность в победе", — заявил Додик агентству.
Он отметил, что посетил 106 митингов за 28 дней предвыборной кампании, которая удалась "несмотря на попытки подрыва со стороны разных групп и извне".
Глава МИД РФ Сергей Лавров совершил 21 сентября рабочий визит в Сараево и Баня-Луку, где ему был вручен орден Республики Сербской, и российский министр провел совместную пресс-конференцию с Додиком. В ходе визита Лаврова прошла церемония установки закладного камня русско-сербского храма Преображения Господня, один из престолов которого посвящен семье российского императора Николая II. Проект российско-сербского культурного центра и пятикупольного храма в русском архитектурном стиле на площади в 6,5 тысячи квадратных метров в настоящее время реализуется в Баня-Луке.
Босния и Герцеговина 21 ноября отметит 23-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек.
Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.