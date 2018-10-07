Додик уверен в своей победе на выборах в президиум Боснии и Герцеговины

БЕЛГРАД, 7 окт – РИА Новости. Уходящий президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил РИА Новости, что уверен в победе своей кандидатуры в члены президиума (коллективного главы государства) БиГ на проходящих в стране всеобщих выборах.

Граждане Боснии и Герцеговины выбирают в воскресенье трех членов президиума (коллективного главы государства), депутатов парламента страны и заксобраний двух составляющих ее частей, а также местных представительных органов власти из всего 7,5 тысячи кандидатов. Избирком БиГ зарегистрировал 3,35 миллиона граждан с правом голоса. Голосование проходило на 5 тысячах 794 участках и 314 передвижных пунктах с 7.00 (8.00 мск). Места для голосования были закрыты в 19.00 (20.00 мск).

Додик, известный своей пророссийской и антинатовской позициями, провел три мандата на посту премьера РС, два в качестве президента, и конституция не позволит ему избираться на третий президентский срок подряд. Правящая в Баня-Луке партия "Союз независимых социал-демократов" выдвинула его кандидатом на пост одного из трех членов президиума страны.

"Ожидаю, что моя коалиция получит около 70% голосов, что является доминантным большинством и силой. За мою партию ожидаю около 40% голосов, и это дает нам уверенность в победе", — заявил Додик агентству.

Он отметил, что посетил 106 митингов за 28 дней предвыборной кампании, которая удалась "несмотря на попытки подрыва со стороны разных групп и извне".

Президент России Владимир Путин в конце сентября на встрече в Сочи пожелал Додику и его сторонникам успехов на предстоящих выборах. В свою очередь президент РС снял с лацкана своего пиджака и подарил Путину значок в виде флага Республики Сербской, отметив, что фактически это "перевернутый флаг России".

Глава МИД РФ Сергей Лавров совершил 21 сентября рабочий визит в Сараево и Баня-Луку, где ему был вручен орден Республики Сербской, и российский министр провел совместную пресс-конференцию с Додиком. В ходе визита Лаврова прошла церемония установки закладного камня русско-сербского храма Преображения Господня, один из престолов которого посвящен семье российского императора Николая II. Проект российско-сербского культурного центра и пятикупольного храма в русском архитектурном стиле на площади в 6,5 тысячи квадратных метров в настоящее время реализуется в Баня-Луке.

В Республике Сербской в воскресенье также прошли выборы президента (фаворитом гонки является выдвинутый правящей СНСД нынешний премьер Желька Цвиянович) и выборы вице-президентов.

Босния и Герцеговина 21 ноября отметит 23-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек.

Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.