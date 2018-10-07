В Рио-де-Жанейро пожаловались на очереди на избирательных участках

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 окт — РИА Новости. Жители Рио-де-Жанейро жалуются на большие очереди к некоторым избирательным участкам, особенно в южной части города.

На одном из участков, расположенном в школе Педру Второго, с утра выстроились большие очереди.

"Я стою в очереди уже полтора часа. И чтобы вы понимали — это очередь приоритетная, для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Сколько стоят люди в обычной очереди, я и представить не могу", — сказала РИА Новости жительница Рио по имени Консепсау, пришедшая проголосовать на всеобщих выборах, которые проходят в воскресенье, вместе со своей подругой Клаудией.

Женщины жалуются, что сотрудники избирательного участка и волонтёры, которые помогают региональным избирательным судам в организации выборов, ничего им не объясняют и не пытаются помочь.

"Вот так в этой стране относятся к людям. Моя дочь, которая пришла со мной проголосовать на выборах, не выдержала и ушла", — продолжила Клаудия.

Как выяснил корреспондент РИА Новости в "обычной" очереди люди стоят больше двух с половиной часов. "Это просто смешно, я хочу проголосовать, но просто не могу. И вообще все плохо организовано, непонятно куда идти", — сказал один из ожидающих, Рожериу, который пришёл в воскресенье на избирательный участок вместе со своей семьей.

По сообщениям местных СМИ, похожая ситуация наблюдается ещё на нескольких участках в Рио-де-Жанейро, особенно в южной части города, где в общем зарегистрировано наибольшее количество избирателей. Некоторые из этих участков не оборудованы пандусами, что делает практически невозможным для людей с ограниченными возможностями отдать свой голос.

Как объяснила РИА Новости одна из волонтёров, работающих на участке, пока речи о том, чтобы продлевать время голосования, не идёт. "В 17.00 закроются участки на вход, но все, кто уже находится внутри и ждёт своей очереди, проголосуют. Конечно, никто никого выгонять не будет, проголосуют все, кто хочет", — сказала она.

Избирательные участки открылись в Бразилии в 8.00 (14.00 мск) и должны закрыться в 17.00 (23.00 мск), после чего начнётся подсчёт голосов.

Всеобщие выборы проходят в Бразилии в воскресенье. Жители страны выбирают нового президента, губернаторов и парламентариев. В случае если ни один из кандидатов на пост президента не наберет необходимых 50%+1 голос, 28 октября состоится второй тур выборов, в котором пока шансы лидера гонки ультраправого кандидата от Социально-либеральной партии Жаира Болсонару и его ближайшего соперника, кандидата от Партии трудящихся Фернанду Аддада практически равны.