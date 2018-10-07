Володин пригласил спикера парламента Турции в Москву

АНТАЛЬЯ (Турция), 7 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером парламента Турции Бинали Йылдырымом пригласил его посетить Москву до конца года, в рамках этого визита может быть подписан документ о работе Межпарламентской комиссии высокого уровня между двумя странами.

Договоренность о создании Межпарламентской комиссии высокого уровня между РФ и Турцией была достигнута в ходе предыдущего визита Володина в Турцию 18 августа. Тогда Володин посетил Анкару для участия в качестве почетного гостя в шестом съезде Партии справедливости и развития Турции по поручению президента РФ Владимира Путина.

В ходе двусторонней встречи, которая прошла в Анталье, Володин предложил подписать в рамках третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии протокол о намерении создать Межпарламентскую комиссию высокого уровня между Россией и Турцией. Это, по его словам, позволит зафиксировать, что в последующем стороны выйдут "на создание совместной комиссии".

Володин также пригласил Йылдырыма посетить Москву.

"Предлагаю в рамках вашего официального визита подписать это соглашение (о работе межпарламентской комиссии высокого уровня). Это будет серьезным шагом к выстраиванию отношений между нашими парламентами", — резюмировал спикер ГД.

Володин также подчеркнул, что межпарламентские отношения России и Турции должны развиваться более динамично, и для этого надо работать активнее, взяв в пример совместную работу президентов двух стран — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.