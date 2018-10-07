Ким Чен Ын подтвердил Помпео ликвидацию ядерного полигона

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын и Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи. 7 октября 2018

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын и Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи. 7 октября 2018

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с госсекретарём США Майком Помпео в воскресенье подтвердил, что ядерный полигон Пунгири ликвидирован, и пригласил в страну инспекторов, чтобы удостовериться в этом, сообщает госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео провёл продуктивные обсуждения с председателем Ким Чен Ыном в Пхеньяне в воскресенье. Они обсудили четыре пункта, содержащихся в совместном заявлении сингапурского саммита США и КНДР, подписанном президентом (США Дональдом) Трампом и председателем Кимом", — говорится в сообщении ведомства.

"Ким (Чен Ын) предложил инспекторам побывать на ядерном полигоне Пунгири, чтобы подтвердить, что он был окончательно демонтирован", — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что стороны обсудили предстоящий второй саммит между президентом США и лидером КНДР и уточнили "варианты места и даты проведения следующего саммита".

"Госсекретарь Помпео и председатель Ким также договорились поручить своим соответствующим группам на рабочем уровне провести в ближайшее время встречу для активизации обсуждений по ключевым остающимся вопросам, чтобы реализовать положения, содержащиеся в сингапурском заявлении", — говорится в сообщении.

Во встрече также принимали участие специальный представитель США по КНДР Стивен Бигун, а со стороны КНДР Ким Йо Чен, первый заместитель директора Центрального Комитета корейской рабочей партии.