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"Лай против Brexit": лондонские "собачники" прошлись по городу с питомцами

(обновлено: 19:05 07.10.2018)
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© AFP 2018 / Tolga AkmanЖители Лондона с питомцами, участвующие в протесте против Brexit. 7 октября 2018Жители Лондона с питомцами, участвующие в протесте против Brexit. 7 октября 2018
© AFP 2018 / Tolga Akman

ЛОНДОН, 7 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Сотни жителей Лондона вместе со своими собаками прошли в воскресенье маршем по центру британской столицы, протестуя против предстоящего Brexit, передает корреспондент РИА Новости.

Певец и автор песен Эд Ширан. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
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Акция, получившая название Wooferendum March ("Марш за Гав-ферендум"), задумывалась для того, что еще раз напомнить правительству о необходимости остановить процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС.

"Правительство должно услышать голос народа, который говорит о необходимости отмены Brexit или, если хотите, повторного референдума. Мы высказывались и ранее, но сегодня пришли со своими питомцами для того, чтобы наш голос, наш "гав", был лучше слышен за воротами на Даунинг-стрит (за воротами резиденции премьера Терезы Мэй)… Мы пройдем мимо Даунинг-стрит, выскажем нашу общую позицию и затем соберем большой митинг на Парламентской площади", — сказала РИА Новости одна из участниц шествия по имени Марта.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
Джонсон потроллил Мэй, пробежавшись по пшеничному полю
К началу марша журналистов было не меньше, чем участников, однако во время шествия колонна пополнялась новыми активистами, некоторые приехали сразу к парламентской площади. Люди несли символику ЕС, плакаты с критикой Мэй и экс-главы МИД Бориса Джонсона, на собаках были закреплены небольшие флаги Евросоюза, наклейки с призывами отменить Brexit. Несколько человек пришли на марш в костюмах собак. Люди общались, знакомились, обсуждали питомцев. Прохожие с интересом рассматривали собравшихся, полицейские гладили собак участников, играли с ними.

"Мы не просто так организовали марш с участием домашних животных. Собаки здесь для того, чтобы напомнить о том, что после Brexit всех нас ждут большие проблемы – для Британии перестанет действовать система "европейского паспорта для домашних животных", по которой мы путешествуем за границу с нашими питомцами в упрощенном режиме. Другая проблема – это нехватка ветеринаров, которая после выхода из ЕС примет масштаб катастрофы, так как европейцы не смогут у нас работать… Ухудшится все – вырастут цены на корма для животных, на товары для собак. Мы не хотим, чтобы это случилось", — рассказал другой участник марша.

Основатель проевропейского движения Wooferendum Дэвид Элкан начал кампанию против Brexit около года назад в форме флешмоба. Он делал фотографии собак с символикой кампании и размещал их в общественных местах.

"Многие не высказываются по сложным и чувствительным темам, но если молчать, то политики нас не услышат… Реакция, которую я увидел со стороны владельцев собак, придала мне энтузиазма", — сказал Элкан журналистам.

Акция протеста прошла без происшествий.

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