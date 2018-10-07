"Лай против Brexit": лондонские "собачники" прошлись по городу с питомцами

ЛОНДОН, 7 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Сотни жителей Лондона вместе со своими собаками прошли в воскресенье маршем по центру британской столицы, протестуя против предстоящего Brexit, передает корреспондент РИА Новости.
"Правительство должно услышать голос народа, который говорит о необходимости отмены Brexit или, если хотите, повторного референдума. Мы высказывались и ранее, но сегодня пришли со своими питомцами для того, чтобы наш голос, наш "гав", был лучше слышен за воротами на Даунинг-стрит (за воротами резиденции премьера Терезы Мэй)… Мы пройдем мимо Даунинг-стрит, выскажем нашу общую позицию и затем соберем большой митинг на Парламентской площади", — сказала РИА Новости одна из участниц шествия по имени Марта.
"Мы не просто так организовали марш с участием домашних животных. Собаки здесь для того, чтобы напомнить о том, что после Brexit всех нас ждут большие проблемы – для Британии перестанет действовать система "европейского паспорта для домашних животных", по которой мы путешествуем за границу с нашими питомцами в упрощенном режиме. Другая проблема – это нехватка ветеринаров, которая после выхода из ЕС примет масштаб катастрофы, так как европейцы не смогут у нас работать… Ухудшится все – вырастут цены на корма для животных, на товары для собак. Мы не хотим, чтобы это случилось", — рассказал другой участник марша.
Сотни жителей Лондона и их питомцев прошли маршем по центру города, протестуя против #Brexit. pic.twitter.com/TTahOLQWZH— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) October 7, 2018
Основатель проевропейского движения Wooferendum Дэвид Элкан начал кампанию против Brexit около года назад в форме флешмоба. Он делал фотографии собак с символикой кампании и размещал их в общественных местах.
"Многие не высказываются по сложным и чувствительным темам, но если молчать, то политики нас не услышат… Реакция, которую я увидел со стороны владельцев собак, придала мне энтузиазма", — сказал Элкан журналистам.
Акция протеста прошла без происшествий.
Oh wow! #Wooferendum march sets off in 1 hour! pic.twitter.com/iGlMBxBNnz— Wooferendum (@wooferendum) 7 октября 2018 г.