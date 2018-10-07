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В Кишиневе устраняют последствия взрыва газа в многоэтажке

(обновлено: 16:05 07.10.2018)
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© РИА Новости / Ирина ШлапаЖилой дом на Московском проспекте в Кишиневе, где произошел взрыв. 7 октября 2018Жилой дом на Московском проспекте в Кишиневе, где произошел взрыв. 7 октября 2018
© РИА Новости / Ирина Шлапа

КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Эвакуированные жильцы дома в Кишиневе, где в субботу вечером взорвался газовый баллон, продолжают дежурить во дворе, надеясь попасть в квартиры, жители города несут цветы и свечи в память о погибших, а спасатели продолжают разбирать завалы, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу, 6 октября, в столице Молдавии отмечали Национальный день вина, поэтому когда вечером ближе к 23 часам в одном из столичных районов раздался громкий хлопок, сначала жители подумали, что кто-то запустил фейерверк. На самом деле ЧП было гораздо серьезнее: произошел взрыв в 20-этажном доме на Московском проспекте, из-за чего обрушились перекрытия между квартирами с 14-го по 18-й этаж, погибли три человека, пострадали еще десять.

© РИА Новости / Ирина ШлапаЖилой дом на Московском проспекте в Кишиневе, где произошел взрыв. 7 октября 2018
© РИА Новости / Ирина Шлапа
Жилой дом на Московском проспекте в Кишиневе, где произошел взрыв. 7 октября 2018

Три квартиры рухнули в одну

К утру воскресенья на Московском проспекте все обломки после взрыва были убраны, движение восстановлено, только местами блестят осколки стекол. Однако сразу бросается в глаза зияющий провал в стене многоэтажки, через который можно рассмотреть цвет обоев в квартирах.

Во дворе жилого дома находятся эвакуированные жильцы. Люди обсуждают версии, что же произошло, полиция собирает сведения о жильцах и пострадавших. К детской площадке приносят свечи, цветы и игрушки — из-за взрыва погиб четырехлетний мальчик и его мама.

"Я живу на 14-м этаже, три квартиры ночью рухнули в мою, смотрю наверх — и будто в шахте лифта нахожусь. Я даже не мог выйти из своей квартиры, все заблокировано, но видел, что наверху двери открыты, вот и стал взбираться по обломкам бетона, потом пожарный помог, и я смог выйти через 15-й этаж", — рассказал корреспонденту РИА Новости жилец одной из квартир Александр Кулибин.

© РИА Новости / Ирина ШлапаПострадавший при взрыве жилого дома на Московском проспекте в Кишиневе. 7 октября 2018
© РИА Новости / Ирина Шлапа
Пострадавший при взрыве жилого дома на Московском проспекте в Кишиневе. 7 октября 2018

Он признается, что из дома вышел в нижнем белье и даже не знает, кто дал ему одежду. Врачи оказали Александру первую помощь и отправили в больницу, а утром он снова вернулся, потому что все документы остались в доме.

Погибли женщина и ее ребенок

Одна из главных тем обсуждения – гибель у мужчины из Камеруна жены Ольги и единственного сына Акима. Тела женщины и ребенка обнаружили еще ночью на 14-м этаже, спасатели пока не могут их достать.

"Я на 17-м этаже живу в этом подъезде, но у меня квартира не сильно пострадала, а рядом со мной в квартире жила Олечка с ребенком, они погибли, мужа ее вытащили. Он все бегал босиком, кричал, жену искал и сына Акима. Полиция вечером стучалась, потом выломали дверь, а там дырка в полу, они, оказывается, провалились", — рассказала очевидец Антонина.

По словам женщины, сотрудники полиции ночью обошли все квартиры, чтобы вывести жильцов на улицу, а потом в округе выключили свет.

Разговор тут же подхватывает София Щербань — она живет на 19-м этаже в том же подъезде.

© РИА Новости / Ирина ШлапаЦветы и игрушки рядом с жилым домом на Московском проспекте в Кишиневе, где произошел взрыв. 7 октября 2018
© РИА Новости / Ирина Шлапа
Цветы и игрушки рядом с жилым домом на Московском проспекте в Кишиневе, где произошел взрыв. 7 октября 2018

"Взрыв был мгновенный, сильнейший — я в тот момент уже в постели была, заметила, что люстра на потолке зашаталась, а потом на меня посыпались стекла, упали карнизы со шторами, вазы, услышала крики, окно в комнате было полностью выбито, рама деревянная выломана. Я сначала думала, что взорвалась машина, которая ездит на сжиженном газе, такой сильный был взрыв", — отметила женщина.

Она добавила, что ее саму эвакуировали только утром, потому что лифты не работали, а по лестницам спускаться было небезопасно.

"Я собрала вещи, убрала стекла в квартире, но переживаю, потому что в квартире остались два котенка. Нам сказали, что три-четыре дня будут разбирать завалы, пострадали несущие стены — так полиция нам сказала: потом комиссия будет определять степень ущерба и выплачивать компенсации", — сказала Щербань.

Разговор прервали сотрудники полиции, которые попросили всех выйти за периметр ограждающей ленты — наверху спасатели начинают демонтаж опасно висящих балконных плит.

Во всем виноват газ

Пока жильцы гадают, что же произошло, в комиссии по чрезвычайным ситуациям назвали основной версией взрыв газового баллона.

"Предполагается, что взрыв произошел на 16-м этаже. Женщина рассказала нам, что пришла домой с работы, включила свет, и раздался взрыв, в этой же зоне мы нашли остатки газового баллона, нужно будет установить, где именно он находился", — рассказал журналистам глава генерального инспектората полиции МВД Молдавии Александр Пынзарь.

© РИА Новости / Ирина ШлапаСотрудники службы спасения рядом с жилым домом на Московском проспекте в Кишиневе, где произошел взрыв. 7 октября 2018
© РИА Новости / Ирина Шлапа
Сотрудники службы спасения рядом с жилым домом на Московском проспекте в Кишиневе, где произошел взрыв. 7 октября 2018

С ним согласен вице-мэр Нистор Грозаву, который еще с ночи дежурил на месте происшествия и отлучался лишь на заседания.

"Баллон был очень большим, не могу сказать, на сколько литров, поскольку перекрытия были монолитными — ударная волна была направлена в сторону Московского проспекта и в сторону двора, разрушая балконы и окна. Такая сила взрыва бывает при накоплении газа, точно это установят специалисты, но я могу сказать, что нет следов горения, нет следов, похожих на детонацию взрывного устройства", — говорит Грозаву.

Вице-мэр признается, что сейчас сложнее всего убедить жильцов покинуть двор, чтобы поесть или отдохнуть. Большинство предпочитают перехватить булочку из коробок с едой, которые привозят спасатели, или выпить стакан чая, а потом вновь вернуться на лавочку.

"Мы будем общаться со всеми жильцами, независимо от их позиции — хотят они остаться здесь или готовы уехать. Мы предложим им место временного приюта, либо, если они убедят нас в наличии альтернативы, обсудим другие варианты размещения", — объяснил замглавы столицы.

© Sputnik / Дмитрий ОсматескоПерейти в фотобанкСотрудники полиции рядом с жилым домом на Московском проспекте в Кишиневе, где произошел взрыв. 7 октября 2018
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Сотрудники полиции рядом с жилым домом на Московском проспекте в Кишиневе, где произошел взрыв. 7 октября 2018

Попасть домой

Жильцы в один голос твердят, что им есть куда ехать, но все надеются, что получится зайти в дом, забрать какие-то вещи. С утра некоторым повезло — им выдали каски и пустили в квартиры, пусть всего на пару минут.

"В первой половине дня жильцов с нижних этажей пускали группами по несколько человек, обязательно в защитных касках и в сопровождении спасателей. Люди смогли забрать вещи, документы, деньги — предметы первой необходимости", — рассказала РИА Новости представитель инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу.

"На данный момент спасатели и пожарные работают над стабилизацией и усилением поврежденных конструкций, она будет проведена с первого до последнего этажа — это решение было принято, чтобы не ставить под угрозу жизни спасателей, которые должны продолжить работу. Следующей операцией станут поисковые работы, а также извлечение двух тел, обнаруженных под обломками", — объяснила Пушкашу дальнейшие действия сотрудников разных служб.

Президент страны Игорь Додон, премьер Павел Филип и исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кодряну уже обещали оказать финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим.

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