В Латвии сообщили о приближении российского военного корабля к границам

РИГА, 7 окт – РИА Новости. Национальные вооруженные силы Латвии утверждают, что российский военный корабль приблизился к границам республики.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 14 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 6 октября идентифицировали корабль класса "Стерегущий" Вооруженных сил России", — говорится в сообщении в Twitter.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все походы кораблей выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.