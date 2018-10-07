Пушков прокомментировал заявление Кондолизы Райс о "сдерживании России"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Армия Украины никогда не будет серьезным вызовом и сдерживающим фактором для России, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова американского экс-госсекретаря США Кондолизы Райс о вооружении украинской армии.

Ранее Райс выступила за продолжение санкционной политики в отношении России, а также заявила, что поддерживает вооружение украинских военных, размещение батальонов НАТО в Польше и Прибалтике, поскольку российские власти уже "перешли все возможные красные линии и заслуживают адекватного ответа".

"Способ "сдерживания" России через вооружение Украины, предложенный Кондолизой Райс, — не более, чем признак бессилия. Армия Украины никогда не будет серьезным вызовом для России. Райс агрессивна, но ее заявления банальны и пусты. Лучше бы сразу заявила, что ей давно уже нечего сказать", — написал Пушков в Twitter.

Отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.