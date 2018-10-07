В Госдуме прокомментировали заявления Запада о возможных кибератаках

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Предупреждения Запада о массивных кибератаках в России в случае ее предполагаемой агрессии являются попыткой оправдать собственные действия при дальнейшей эскалации напряжённости в отношениях с РФ, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее газета Sunday Times со ссылкой на источники среди высокопоставленных сотрудников в силах безопасности сообщила, что минобороны Великобритании рассматривает вариант проведения массивных кибератак с целью отключения электроснабжения в России в случае "агрессии" Москвы. Отмечается, что, если не брать в расчет использование ракет с ядерными боеголовками, Великобритания не обладает достаточным арсеналом оружия для противостояния России. В связи с этим правительство пришло к выводу, что массивная кибератака — это единственная альтернатива использованию ядерного оружия в ответ на "российскую агрессию". Теперь, как пишет газета, британское правительство хочет развивать наступательный киберпотенциал страны, чтобы в случае необходимости "отключить свет в Кремле".

"Такого рода предупреждения, такого рода оценки, звучащие от представителей Запада, означают только одно – их не интересуют реальная картина и положение вещей, они готовятся к дальнейшей эскалации напряженности во взаимоотношениях с Россией, и уже сейчас делают все, чтобы оправдать агрессивные действия тем, что Россия сама нарушает международные правовые нормы", — сказал Новиков РИА Новости.

Парламентарий отметил, что фраза об "отключении света в Кремле" является лишь ярким оборотом, чтобы к заявлению в целом привлечь дополнительное внимание.

"Общественность поддается чаще всего именно на такие блестящие штучки. В данном случае блестящая штучка – это отключения света в Кремле. Конечно, цель состоит в том, чтобы в очередной раз демонизировать Россию и заявить о том, что Запад готов сопротивляться внешнему давлению со стороны Российской Федерации, хотя на самом деле речь идёт о прямо обратной ситуации", — пояснил депутат.

По мнению Новикова, в данном случае противостоять такому поведению Запада можно лишь с помощью наращивания экономического потенциала страны.

"Любые внешние угрозы могут быть предотвращены только в том случае, если им будет противопоставлено эффективное, энергичное, быстрое внутреннее развитие. Главная задача сегодня – самым серьезным образом пересмотреть внутренний социально-экономический курс, обеспечить развития страны и тем самым создать надёжный фундамент для предотвращения внешних опасностей", — подчеркнул депутат.