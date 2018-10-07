Под Одессой задержали двоих подозреваемых в стрельбе у автозаправки

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Полиция задержала двоих подозреваемых в стрельбе в Одессе, возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

В субботу вечером в Одессе на Люстдорфской дороге произошла стрельба, в результате чего один человек получил ранение.

"В течение нескольких часов двое злоумышленников были задержаны в городе Белгород-Днестровский. Их доставили в Киевский отдел полиции Одессы. Предварительно установлено, что вооруженный конфликт связан с одним из лотомаркетов, расположенных на территории города", — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело, продолжается следствие.