Парламент Ирана принял законопроект о борьбе с финансированием терроризма

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Парламент Ирана в воскресенье принял законопроект о борьбе с финансированием терроризма (CFT), сообщает агентство Tasnim со ссылкой на главу парламента Ирана Али Лариджани.

По данным агентства, в настоящий момент проходит открытое заседание парламента, на котором обсуждается принятие четырех законопроектов в рамках требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Законопроект о борьбе с финансированием терроризма был принят 143 голосами "за", 120 парламентариев проголосовали против, пять воздержались.

"Сегодня парламент принял историческое решение… ни я, ни президент не можем гарантировать, что приняв законопроект о борьбе с финансированием терроризма, мы решим наши проблемы. Однако мы можем гарантировать, что если бы мы его не приняли, у США появилось бы важное оправдание для увеличения наших проблем. Мы выступаем против враждебности США, и на этот раз мы победим американские санкции", — говорится в заявлении главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, которое приводит агентство ISNA.

​Ранее сообщалось, что Иран не успел в срок выполнить план по приведению своего законодательства о противодействии финансированию терроризма в соответствии с требованиями FATF.

В настоящее время в "черном списке" FATF (любые платежи находятся под подозрением) состоят КНДР и Иран, причем по нему пока действует мораторий на применение государствами FATF контрмер, однако при этом организация призывает все страны рекомендовать финучреждениям продолжать применение режима усиленного мониторинга в отношении операций с иранскими физическими и юрлицами. "Серый список" FATF включает Вануату, Ирак, Йемен, Сербию, Сирию, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланку, Эфиопию и теперь еще и Пакистан.

FATF — межправительственная организация, которая занимается выработкой международных стандартов в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Она также осуществляет оценку соответствия национальных программ этим стандартам. В "серый список" организации попадают страны, имеющие, по мнению FATF, стратегические недостатки в этих двух областях.