Силовики более 20 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. Накануне командование ДНР сообщило о 26 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 21 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 50 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

"Как сообщалось ранее, в результате снайперского огня со стороны ВСУ ранение получил мирный житель 1963 года рождения. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 317 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.