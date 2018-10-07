Глава МИД Словакии подтвердил нежелание участвовать в выборах президента

ПРАГА, 7 окт – РИА Новости. Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак подтвердил в субботу свое нежелание баллотироваться на пост президента республики, несмотря на то, что в последнем опросе общественного мнения около четверти респондентов высказали свое желание видеть Лайчака на высшем государственном посту.

Около 26% граждан Словакии готовы проголосовать на предстоящих весной 2019 года президентских выборах за нынешнего главу МИД республики, остальные возможные кандидаты на высший пост в стране значительно отстали от Лайчака, сообщило во вторник агентство Focus по результатам своего опроса, проведенного во второй половине сентября.

Нынешний глава Словакии Андрей Киска ранее заявил, что не намерен переизбираться на пост президента. Судя по некоторым высказываниям Киски, он предполагает создать и возглавить новую политическую партию. Очередные президентские выборы должны состояться весной 2019 года, ожидается, что об их конкретной дате будет объявлено в ноябре.

"Я очень дорожу доверием сограждан, проявленном, в том числе, в опросе агентства Focus, и готовых проголосовать за меня на президентских выборах следующей весной. Признаюсь, что я не ожидал столь сильной поддержки", — заявил Лайчак на полях проходящей в Высоких Татрах международной конференции GLOBSEC Tatra Summit 2018. Его выступление транслировали сетевые ТВ-каналы.

По словам Лайчака, он предполагает, что кампания по выборам главы республики будет носить грязный характер. Он заявил, что не может себе представить, чтобы он оговаривал своих соперников, представляя их в негативном свете. "И сам я не хочу выступать в роли некоего "меньшего зла". Я не считаю себя злом", — подчеркнул глава МИД.

Хотя о сроках президентских выборов еще официально не объявлено, о своем намерении участвовать в них уже заявил лидер входящей в правящую коалицию небольшой партии венгерского меньшинства Бела Бугар. Раздумывает над выдвижением своей кандидатуры еще один представитель правящей коалиции, лидер Словацкой национальной партии и спикер парламента Андрей Данко. При этом оппозиция уже пытается обвинить его в том, что он не может подтвердить защиту кандидатской диссертации.