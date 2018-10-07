В результате взрыва в многоквартирном доме в Кишиневе погибли два человека

КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Два человека погибли и шесть пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в Кишиневе, сообщила журналистам пресс-офицер Инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу.

Как сообщалось ранее, серьезный взрыв прогремел в 20-этажном доме в Кишиневе в субботу, около 22.40 местного времени (совпадает с мск).

"По последней информации, погибли два человека, один из них — несовершеннолетний. Их тела были найдены в квартире на 14-м этаже", — заявила Пушкашу, уточнив, что в результате взрыва были повреждены квартиры на четырех этажах.

По ее словам, состояние пострадавших людей, которых доставили в больницу, сейчас уточняется.

"На данный момент подтверждено, что шесть человек госпитализированы — это пять гражданских лиц и один спасатель, его состояние удовлетворительное", — добавила представитель МВД.

На месте работают в том числе и кинологи, которые помогают разыскивать возможных пострадавших.