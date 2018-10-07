У МВД Молдавии пока нет информации о погибших при взрыве в доме в Кишиневе

КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Пресс-офицер Инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу сообщила, что информации о погибших при взрыве в Кишиневе пока нет, назвать число пострадавших невозможно, потому что работа спасателей продолжается.

Как сообщалось ранее, серьезный взрыв прогремел в 16-этажном доме в Кишиневе.

"На данный момент у нас нет информации о погибших, информация, появившаяся в некоторых СМИ — это неправда. Пострадавшие есть, но мы пока не можем назвать точное число, потому что пожарные и спасатели продолжают работу", — сказала Пушкашу в комментарии для РИА Новости.

По ее словам, взрыв произошел в субботу, около 22.40 местного времени (совпадает с мск) на 15-м этаже многоэтажного дома столицы. Проводится эвакуация жильцов, движение транспорта поблизости заблокировано.

На мечте ЧП продолжают работать пожарные, полиция и врачи, один из спасателей пострадал и был госпитализирован.