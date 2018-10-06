Бортко прокомментировал идею Рады лишить его украинских госнаград

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Режиссёр и депутат Госдумы Владимир Бортко заявил РИА Новости, что не удивлён предложением Рады Украины лишить его госнаград, но этой новостью он не расстроен, так как она свидетельствует о том, что его деятельность принесла пользу его стране.

Ранее в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, предлагающий лишить государственных наград некоторых украинских и российских артистов из-за их "антиукраинской деятельности". Депутаты предлагают лишить звания "заслуженный артист Украины" Светлану Лoбоду и Виталия Кoзловского, а звания "народного артиста Украины" — Ани Лoрак, Таисию Пoвалий, Филиппа Киркoрова, Николая Баскoва, и режиссера Владимира Бoртко.

Отвечая на вопрос, расстроен ли Бортко такой инициативой со стороны Украины, он ответил, что "конечно, нет".

"Наоборот, значит, моя деятельность принесла пользу моей стране", — подчеркнул парламентарий.

Говоря о возможном лишении его украинских госнаград, Бортко также добавил, что не удивится, если такое решение все же будет принято и отметил, что "это их дело".