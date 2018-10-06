МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Правоохранители РФ обязаны преследовать ранее объявленного мертвым перебежчика, американского шпиона Александра Потеева и добиваться его экстрадиции в Россию, с тем чтобы он отбывал наказание здесь, считает депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).

О том, что Потеев жив, ранее сообщило американское издание BuzzFeed. В Службе внешней разведки РФ не комментируют сообщения западных СМИ о том, что Потеев жив.

"Если речь идет о перебежчике, если действительно установлено, что он нарушил закон и изменил Родине — есть статья соответствующая "измена", "шпионаж" есть статья, то виновен или не виновен может установить суд. Я думаю, что если было решение суда, которое установило, что он предатель, российская правоохранительная система обязана его преследовать, добиться экстрадиции в Россию, с тем чтобы он отбывал наказание здесь, или должна определиться степень его вины", — сказал Луговой РИА Новости.

Сообщения о смерти Потеева появились в СМИ в июле 2016 года. По данным BuzzFeed, спустя несколько месяцев после "смерти" Потеев приобрел лицензию на любительское рыболовство в американском штате Флорида, для чего ему пришлось раскрыть свои настоящее имя и дату рождения, а также номер телефона, электронную почту и почтовый адрес. Кроме того, как указывает издание, в 2016 году Потеев также зарегистрировался для участия в голосовании на выборах, вновь раскрыв свои личные данные.

После того как издание обнаружило, что Потеев на самом деле жив, репортеры связались с ЦРУ, чтобы получить комментарии. В ответ представители ведомства потребовали, чтобы информация не публиковалась, обосновав это тем, что раскрытие личных данных экс-полковника могло бы подвергнуть его опасности.

Ранее американские СМИ сообщали, что разведка США обеспокоена угрозами, с которыми якобы могут столкнуться перебежчики из России, проживающие сейчас в США. ЦРУ сейчас отвечает за защиту более 100 агентов. Между тем, как отмечают эксперты, между спецслужбами разных стран, вероятно, есть негласная договоренность не преследовать своих бывших сотрудников, перешедших на чужую сторону.

Источник в одной из российских спецслужб сообщал журналистам, что именно Потеев — виновник провала российской разведывательной группы в США в 2010 году, одним из членов которой была Анна Чапман.

Впоследствии Потеев был заочно осужден за госизмену и дезертирство на 25 лет колонии. Это максимальное наказание, которое суд мог назначить по одному приговору за преступления, санкция которых не предусматривает пожизненного лишения свободы.

Примечательно, что Чапман и других членов той группы Россия выменяла США на четырех человек, одним из которых был широко известный ныне бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с Чапман обменяны были десять человек.