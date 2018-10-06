Израиль сократил рыболовную зону Газы из-за беспорядков на границе

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в субботу распорядился сократить площадь рыболовной зоны сектора Газа с девяти до шести морских миль в связи с беспорядками на границе с анклавом, сообщает израильское телевидение.

"По итогам консультаций по вопросам безопасности министр обороны Либерман распорядился сократить рыболовное пространство в секторе Газа с девяти до шести морских миль", — сообщает телерадиокомпания "Кан"

Уточняется, что решение принято после произошедших в пятницу беспорядков на границе с сектором Газа и стычек палестинцев с израильскими военными.

В минувшую пятницу на границе сектора Газа и Израиля вновь прошли акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками и столкновениями. По данным армии Израиля, в стычках приняли участие около 20 тысяч палестинцев. По данным министерства здравоохранения Газы, жертвами пятничных столкновений стали два палестинца, в том числе 12-летний подросток, ранения получили еще 376 человек.

С конца марта в секторе Газа продолжаются протестные акции — так называемый "Великий марш возвращения". Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными. С конца мая палестинские боевики и израильская армия уже четырежды обменивались ракетными обстрелами и авиаударами, но всякий раз эскалацию удавалось погасить Египту и ООН, которые разрабатывают проект долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа. Последний такой раунд прошел в начале августа, когда палестинцы за два дня выпустили порядка 200 ракет и мин, а израильтяне ответили бомбежками почти 150 целей на территории анклава.