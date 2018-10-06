Россия не будет указывать странам Африки, с кем дружить, заявил Богданов

РОДОС, 6 окт — РИА Новости. Москва, поддерживая дружественные африканские страны, не намерена указывать им, с кем дружить, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Хотел бы заверить, что Россия вносит и будет вносить свою лепту в усилия международного сообщества по оказанию содействия традиционно дружественным нам африканским странам. При этом, разумеется, мы не намерены навязывать им какие-либо модели развития и тем более указывать, с кем сотрудничать, а с кем нет",- сказал Богданов, выступая на саммите по Африке в рамках международного форума "Диалог цивилизаций".

По словам Богданова, у России сложились добрые связи с африканскими народами, которые в 50-60-е годы боролись за свою независимость.

Он добавил, что российский бизнес проявляет растущий интерес к работе с африканскими партнерами по разным направлениям. "У нас уже есть примеры достаточно успешного экономического сотрудничества в энергетическом и нефтегазовом секторах, в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых", — сказал высокопоставленный дипломат.

Как отметил Богданов, деятельность российских компаний не только пополняет бюджеты африканских государств, но и создает новые рабочие места, формирует национальные квалифицированные кадры.

"Много уже было сказано об экономике, социальных вопросах. Но выдающиеся лидеры Африки, как нам представляется, также исходили из того, что должна быть рыночная экономика, но не рыночная политика", — заявил дипломат.