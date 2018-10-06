В Киеве прокомментировали состояние здоровья Кирилла Вышинского

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не жалуется на ухудшение самочувствия.

"Я точно знаю, что он не жалуется на ухудшение самочувствия. К нему я уже приезжала два раза. С ним постоянно общаются мои представители, передают необходимые качественные медикаменты. За 4,5 месяцев врачи девять раз осматривали Кирилла Вышинского. Это подтверждает медицинская справка, которую я имею в руках", — написала Денисова в Facebook в субботу.

Она добавила, что продолжает настаивать на синхронных с российской коллегой Татьяной Москальковой посещениях Вышинского и отбывающего наказание в Крыму Владимира Балуха. "Таким образом я смогу лично встретиться с украинцем, который голодает 202-й день. В то же время уполномоченный в РФ сможет посетить Кирилла Вышинского", — отметила Денисова. По ее словам, Москалькова проинформировала ее, что обратилась к директору Федеральной службы исполнения наказаний о допуске к Балуху.

Заседание Херсонского городского суда 5 сентября, на котором рассматривался вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, было прервано из-за плохого самочувствия журналиста. Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие провести полное обследование Вышинского. Его результаты были представлены, однако защита настаивает, что обследование провели некачественно. Затем суд продлил арест Вышинского до 4 ноября.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

Балух в 2017 году был приговорен Раздольненским судом в Крыму к 3,5 годам лишения свободы по статье "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". В июле 2018 года он был признан виновным в дезоргранизации деятельности госучреждений. По сумме двух статей его приговорили к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей.