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Эксперты оценили шансы демократов на выборах в палату представителей США

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне. Архивное фотоТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. До промежуточных выборов в США остается календарный месяц. Общая конъюнктура выборов на стороне оппозиционных демократов, но опрошенные РИА Новости эксперты считают, что об итогах выборов судить еще рано. Тем не менее, демократы впервые с 2011 года имеют хорошие шансы получить контроль над палатой представителей.

Выборы 6 ноября называются промежуточными, потому что проходят на середине президентского срока. Как и каждые два года, будет переизбран весь состав палаты представителей (435 депутатов) и 33 сенатора из 100. Срок полномочий члена палаты представителей — два года, сенатора — 6 лет.

Популярность ни при чем?

Обычно на промежуточных выборах у оппозиции весьма высокие шансы, особенно если правящая партия, как сейчас, контролирует три основных выборных центра власти — Белый дом и обе палаты конгресса. Американцы не любят "класть все яйца в одну корзину", и даже популярным президентам часто достается на промежуточных выборах оппозиционный конгресс. Таким образом республиканцы учинили разгром демократам в 1994 году при президенте Билле Клинтоне и в 2011 — при Бараке Обаме, а демократы в 2006 году забрали конгресс у республиканцев.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Carlos Barria
Трамп попросил избирателей не отдавать конгресс "демократам с низким IQ"
Но несмотря на то, что демократы сейчас опережают республиканцев в общенациональных опросах примерно на 8 процентных пунктов, это еще не значит, что им удастся одержать победу. "Средняя температура по больнице" мало что значит. В дело вступает запутанная карта выборов, где у демократов много структурных проблем.

Например, в дело идет знаменитый джерримендеринг — "творческая" нарезка избирательных округов, при которой избиратели оппозиции изолируются в анклавах, а в большей части округов формируется искусственное большинство правящей партии. Джерримендерингом пользуются обе партии, но нынешние границы в основном "нарисованы" легислатурами штатов с республиканским большинством. Так что республиканцам по определению легче удержать свое большинство, чем демократам — отобрать его.

Карта сенатских выборов тоже очень сложна для демократов. Из 33 переизбираемых сенаторов лишь 8 — республиканцы. При этом республиканцы могут себе позволить потерять одно место, чтобы сохранить "рабочее" большинство в 50 голосов плюс голос вице-президента Майка Пенса, который по должности председательствует в сенате. Демократам же надо выиграть целых три места, чтобы отобрать верхнюю палату конгресса.

Палата без сената?

Сайт FiveThirtyEight, который с 2008 года наиболее точно предсказывает итоги выборов в США, отдает демократам примерно 75% шансов на выигрыш палаты представителей и лишь 22% — на победу в сенате.

В том, что у демократов преимущество в нижней палате, согласны эксперты-политологи, хотя они и расходятся в том, насколько велико это преимущество.

Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы прессы в Вашингтоне. 17 августа 2018
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
"В тисках системы". Политолог о противостоянии Трампа и "фейковых СМИ"

"Основываясь на том, что мы видим сейчас, в том числе на опросах, сборе средств и энтузиазме (избирателей), есть очень высокая вероятность — 75-80%, — что демократы возьмут палату представителей. Шансы, что демократы получат сенат, по-прежнему низки. Карта выборов против них. Они могут потерять по меньшей мере одно место и могут в лучшем случае выиграть не больше одного места, так что в результате изменения не будет", — сказал РИА Новости Дэвид Редлоск, руководитель факультета политических наук и международных отношений Делавэрского университета.

А руководитель факультета политических наук в Университете штата Айова Мак Шелли считает, что шансы демократов в палате — 50 на 50.

"Последние данные опросов показывают, что у демократов, похоже, есть реальный шанс — по моему оценочному мнению, около 50% — получить большинство в палате представителей. Сенат представляется все более недоступным, особенно если они потеряют место Хайди Хайткэмп в Северной Дакоте: в этом случае демократам придется "возглавить таблицу" практически во всех остальных конкурентных выборах в сенат, чтобы выжать большинство", — считает Шелли.

"Но демократам понадобится очень большой энтузиазм и сильные результаты по явке, чтобы преодолеть "встроенные в систему" преимущества республиканцев из-за подавления голосов и из-за того, что избирательные округа палаты подделаны в их пользу легислатурами штатов", — добавил он.

Под подавлением голосов имеется в виду еще одна проблема — ужесточение регистрации избирателей в ряде штатов. Бедные американцы, у которых часто нет даже удостоверения личности с фотографией, голосуют в основном за демократов.

Страшилки Трампа

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. 27 августа 2018 года
© AFP 2018 / Mandel Ngan 
Трамп обхитрил сенаторов. Что это значит для России

Президент США Дональд Трамп неустанно пугает избирателей перспективой прихода демократов. На митинге перед сторонниками в пятницу главной "страшилкой" Трампа было то, что лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси сможет вновь избраться спикером, а депутату Максин Уотерс достанется председательство в комитете по финансовым услугам. Трамп утверждал, что у Уотерс "низкий IQ", ей никак нельзя позволить завладеть одним из наиболее важных комитетов. Трамп любит критиковать Уотерс, поскольку ее высказывания (а иногда и забавные оговорки) часто вызывают отторжение центристов, которых пытаются перетянуть на свою сторону и демократы, и республиканцы. На примере Уотерс Трамп пытается представить демократов радикалами.

"Вы можете себе представить Нэнси Пелоси спикером? Не делайте такого со мной. Я на такое не подписывался, и вы тоже", — заявил Трамп.

"Я хочу, чтобы вы перестали голосовать за радикальных демократов", — добавил президент США.

Демократы, разумеется, не остаются в долгу, используя против Трампа все возможные обвинения — и в пресловутом "российском сговоре", и в некомпетентности, и в том, что он-де разрушит страну. Трамп в ответ хвастается рекордными экономическими показателями — так, безработица упала до самого низкого уровня с 1969 года. Экономика для простых американцев не в пример важнее, чем слухи о "российском сговоре" Трампа, которые, впрочем, опровергают и в Кремле, и в Белом доме.

Случай с Кавано

Еще один неожиданный фактор — так называемое движение MeToo, которое, как думают (но не признаются вслух) некоторые избиратели, могло зайти слишком далеко. Ровно год назад впервые были обнародованы обвинения в домогательствах и изнасилованиях против могущественного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, и тот ни у кого не вызвал симпатий. Впоследствии обвинения в прошлых домогательствах поставили крест на карьере сотен известных мужчин, в том числе звезды Голливуда Кевина Спейси и сенатора Эла Франклина, а всеми любимый в прошлом актер Билл Косби сел в тюрьму за изнасилование. Но обвинения против разных людей разнятся по сути, по давности и по возможности доказать их в суде. Стали появляться отдельные робкие голоса, которые утверждают, что публичного обвинения еще недостаточно для осуждения без суда и следствия.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Трампа хотят свалить через деньги. Или через Кавану

Усугубили дело обвинения против кандидата в судьи Верховного суда Бретта Кавано. Профессор Кристин Блейзи Форд в последний момент перед утверждением обвинила Кавано в попытке изнасилования более 35 лет назад, когда ей было 15 лет, а Кавано — 17. Потенциальные свидетели разошлись в показаниях, ключевые детали эпизода остались не выяснены. Форд и Кавано отстаивали свои слова в сенате со слезами на глазах, и Кавано получил необходимую поддержку республиканского большинства для своего утверждения.

Вопрос стал политическим. Демократы теперь изображают республиканцев едва ли не адептами сексуального насилия. Республиканцы пугают тем, что теперь любого мужчину можно буквально уничтожить задним числом и без доказательств. Дальше всего в этом продвинулся сенатор Линдси Грэм: "Я неженатый белый мужчина из Южной Каролины. Мне говорят, что я должен просто заткнуться, а я не заткнусь". Президент Трамп тоже рисует мрачную картину. "Сейчас очень страшное время для молодых мужчин в Америке", — заявил Трамп, добавив, что всех мужчин теперь считают виновными априори.

Как говорят некоторые эксперты, эти страхи действительно могут дать дополнительные очки республиканцам.

"Сейчас опросы неустойчивы, что связано с выдвижением Кавано и возрождением энтузиазма среди мужчин в отношении республиканских кандидатов, которое с этой номинацией связано. Есть явный разрыв (между избирателями) по половому признаку: среди мужчин сторонников республиканцев больше на 10 процентных пунктов, а среди женщин — на 20 процентных пунктов больше сторонников демократов", — сказал Мак Шелли.

Можно ли верить опросам?

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. 27 августа 2018 года
© AFP 2018 / Mandel Ngan 
Страх в Белом доме. Кто и зачем рисует Трампа "идиотом"

Опросы общественного мнения на протяжении поколений были главным способом предсказать итоги выборов. Но в 2016 году Трамп одержал неожиданную победу на выборах президента, и репутации опросов был нанесен огромный удар.

Не все претензии к социологам обоснованы. Известно, что люди плохо воспринимают оценки вероятности на интуитивном уровне. А ведь опросы предсказывают не исход выборов, а вероятность того или иного исхода. Вероятность победы демократов в 75% интуитивно представляется как почти верная победа. На самом деле это значит, что сейчас при каждом четвертом из возможных исходов демократы проигрывают, причем в полном соответствии с результатами опросов.

В 2016 году Хиллари Клинтон лидировала почти во всех опросах, но в рамках статистической погрешности, которая может составлять и 3, и 5 процентных пунктов. Нельзя устранить погрешность, пытаясь оценить мнение ста миллионов избирателей по выборке в 1000 респондентов. Победа Трампа уложилась в большинство опросов, какой бы феноменальной она ни казалась.

На промежуточных выборах опросы еще и крайне фрагментированы. В каждом округе свои опросы, с разными погрешностями. Если суммировать выборы в конгресс, губернаторские выборы, избрание легислатур штатов, — это около 500 разных предвыборных гонок. Ошибки неизбежны. Неудивительно, что даже специалисты-политологи расходятся в том, насколько можно верить опросам.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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"Предсказательную ценность обзоров будет сложно узнать еще пару недель, пока не осядет пыль по другим вопросам. На данный момент не думаю, что их способность предсказывать может быть намного больше, чем на выборах 2016 года", — считает политолог Мак Шелли.

Профессор Дэвид Редлоск, напротив, считает опросы вполне надежными. "Я считаю, что опросы в 2016 году в целом показали себя хорошо. Думаю, что и в 2018 году будет так, хотя сейчас еще слишком рано, чтобы сказать, что опросы предсказывают результат. Единственные опросы, за которыми стоит следить, — это последние опросы перед выборами. Кроме того, учитывая индивидуальные предвыборные гонки и выборы на уровне штатов, будет ряд "неправильных" опросов, но в среднем все опросы, думаю, покажут в целом хороший результат", — считает Редлоск.

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