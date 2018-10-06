Российский самолет вылетел в Индонезию с грузом гуманитарной помощи

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Индонезию с грузом гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Шестого октября из Москвы вылетел самолет Ил-76, который доставит жителям республики Индонезия более 23 тонн гуманитарной помощи", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в составе груза передвижные электростанции, палатки, одеяла, а также установки для очистки воды, которые запросила индонезийская сторона.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии составило 1558, более 2,5 тысячи человек пострадали, 113 пропали без вести.