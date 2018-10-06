Адмирал: "Калибр" долетит до любой европейской столицы‍

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Американский адмирал Джеймс Фогго назвал "впечатляющим" возможности новой российской ракеты "Калибр".

"Шесть новых подлодок класса "Кило" (натовская классификация дизельных подлодок проекта "Варшавянка" — ред.) сейчас действуют в районе Черного моря, две из них были в Средиземном море и запускали ракеты "Калибр". Ракета "Калибр" — это впечатляющая ракета. Крылатая ракета для поражения наземных целей. В случае запуска с любого из этих морей, включая Каспийское, может долететь до любой европейской столицы", — сказал командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников в Неаполе на мероприятии в Atlantic Council.

Ранее Фогго высоко оценил эффективность российских подводных сил. Большие вложения России позволили ей создать эффективные подводные силы, которым США противостоят в Атлантике, заявил он.

"Активность в подводной войне значительно возросла с тех пор, как я впервые оказался (на военной службе) в Европе и со времен "холодной войны". Военно-морские силы РФ продолжают закачивать рубли в подводную область, и у них очень эффективные подводные силы", — сказал Фогго, слова которого приводит пресс-служба 6-го флота США.

США готовы обороняться от "Калибров"

США готовы обороняться от российских кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" в Средиземноморье, заявил ранее РИА Новости Фогго.

"Однако мы не стремимся к конфликту с другими силами, действующими в регионе", — добавил он.

Таким образом адмирал ответил на вопрос о том, повлияет ли размещение российских кораблей на постоянной основе в Средиземном море на действия американских ВМС и предпримут ли США какие-то меры.

Удары "Калибров" по террористам в Сирии

Российские корабли и подлодки нанесли по позициям террористов в Сирии 100 ударов крылатыми ракетами "Калибр", сообщили в минувшем августе в Минобороны.

По объектам террористов нанесено кораблями и подводными лодками Военно-морского флота России 100 ударов крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Стратегическими самолетами дальней авиации Воздушно-космических сил России — 66 ударов крылатыми ракетами воздушного базирования", — следует из видеоролика, опубликованного на канале военного ведомства в YouTube.

Как отметили в Минобороны, всего поражено 166 объектов.

Комплекс высокоточного оружия "Калибр" включает в себя семейство противокорабельных ракет 3М-54, крылатых ракет морского базирования для поражения стационарных наземных целей 3М-14 и противолодочных управляемых ракет (ПЛУР) 91Р1/ РТ2.