Премьер Нидерландов не исключил расширения санкций против России

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не исключил введения новых ограничительных мер против России из-за "кибератаки", в планировании которой Амстердам ранее обвинил Москву. Об этом сообщает издание The Post Online.

Председатель правительства не уточнил, о каких санкциях может идти речь.

Он также объяснил, почему власти страны не арестовали высланных из королевства россиян, которых подозревают в планировании кибератаки на сервера ОЗХО. По словам главы правительства, уголовное дело против них не возбуждали, а расследование проводили спецслужбы.

Премьер-министр подчеркнул, что разглашение деталей этой ситуации само по себе является "карательной мерой".

"Мы также делаем это для того, чтобы Россия имела меньше возможностей для проведения подобных операций в дальнейшем", — заявил Рютте.

"Кибератака" на ОЗХО

Накануне Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбам страны якобы удалось предотвратить "хакерскую атаку" на Организацию по запрещению химического оружия, которую, как сообщили в ведомстве, пытались осуществить четверо российских граждан. Подозреваемых в организации кибератаки выдворили из страны в апреле.

В российском МИД назвали обвинения нидерландской стороны "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" и подчеркнули, что "шпиономания" наносит существенный вред отношениям между странами. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что заявление прозвучало перед открытием сессии ОЗХО 9 октября для создания "нужного" политического фона.

С обвинениями в адрес России также выступили США и Канада. Утверждается, что к хакерским атакам на американскую избирательную систему, ядерную компанию Westinghouse и антидопинговые лаборатории причастны семь "сотрудников ГРУ". Среди них — четверо выдворенных из Нидерландов россиян. Никаких фактов, доказывающих эту версию, на Западе не представили.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу, которая занималась бы вопросами кибербезопасности и позволила бы Москве и Вашингтону координировать усилия и сотрудничать в сфере информационной защиты, чтобы не допустить вмешательства во внутреннюю политику различных стран. В Соединенных Штатах эту инициативу отвергли.