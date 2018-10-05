На Украине не подтвердили новый случай заражения сибирской язвой

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Подозрение на заболевание сибирской язвой у женщины в Житомирской области не подтвердилось, сообщила в пятницу пресс-служба государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Ранее в пятницу пресс-служба Госпотребслужбы сообщила, что женщину в Житомирской области госпитализировали с подозрением на сибирскую язву.

"По оперативной информации референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины результаты лабораторной диагностики не подтвердили диагноз "сибирская язва" у больного", — говорится в сообщении.

Во вторник РИА Новости в Саратском районном совете сообщили, что пять человек госпитализированы в Одесской области с предварительным диагнозом "сибирская язва". Позже в Минздраве Украины заявили, что в одном случае диагноз "сибирская язва" подтвердился. Заболевание локализовано в пределах одной деревни, с 30 сентября введен карантин.

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается.