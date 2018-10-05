Богданов назвал темы переговоров Путина и ас-Сиси

РОДОС, 5 окт — РИА Новости. Вопросы ВТС и возобновления авиаперелетов на курорты будут темами встречи президента РФ Владимира Путина и главы Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, которая пройдет в середине октября в Москве, сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

"Эти все вопросы (возобновления авиаперелетов на курорты) и сейчас обсуждаются. Если успеют наши специалисты (подготовить решение к встрече), то чем быстрее, тем лучше", — сказал Богданов в кулуарах Международного форума "Диалог цивилизаций", отвечая на вопрос о теме предстоящих переговоров.

"Но есть и другие очень важные вопросы — это и военно-техническое сотрудничество, и наша координация и кооперация в борьбе с терроризмом… И, конечно, обстановка в регионе: это и палестинская проблема, ситуация в Сирии, Ливии",- добавил замглавы МИД РФ.

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