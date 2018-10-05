В ДНР ответили на обвинения Киева в краже 30 тысяч вагонов

Табличка с номером вагона в окне поезда №005 Украина по маршруту Москва-Киев на перроне Центрального вокзал в Киеве. Архивное фото

Табличка с номером вагона в окне поезда №005 Украина по маршруту Москва-Киев на перроне Центрального вокзал в Киеве. Архивное фото

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Заявление представителей Киева о краже 30 тысяч вагонов — это попытка переложить проблемы "Укрзализныци" (Украинских железных дорог) на вымышленную "агрессию России", а озвученная цифра вообще "взята с потолка", считает член комитета Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики по транспорту и связи Валерий Скороходов.

Ранее первый зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что "российская агрессия привела к краже у "Укрзализныци" более 30 тысяч вагонов, которые остались на оккупированной территории", и Киев потребует их передачи.

"Украинские чиновники взяли на вооружение тактику огульных обвинений, так сказать, пытаются идти в ногу со своими кураторами. Гиперболизировав размер претензии и ввергнув оппонента в цифровую полемику, они пытаются вытащить из обвиняемого косвенное подтверждение самого факта совершения якобы незаконных действий", — сказал РИА Новости Скороходов.

Он отметил, что Геращенко "пытается свалить проблемы "Укрзализныци" на вымышленную "агрессию России". Скороходов отметил, что в 2013 году, согласно данным самой "Укрзализныци", парк грузовых вагонов был изношен почти на 90%.

"Цифра в 30 тысяч вагонов взята с потолка. Это больше, чем в 10-миллионной Белоруссии… По факту же, какое-то количество вагонов было уничтожено и распилено на металлолом украинскими военнослужащими, какое-то – просто осталось в Донбассе, который, исходя из претензий Ирины Геращенко, она не считает Украиной", — добавил Скороходов.