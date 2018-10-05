Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы

ПАРИЖ, 5 окт — РИА Новости. Основатель правой французской партии "Национальный фронт" (сейчас "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пен после нескольких дней лечения выписан из больницы, сообщает телеканал BFMTV.

Политик был госпитализирован 25 сентября из-за "стойкого жара". Как отметили в окружении Ле Пена, сейчас он чувствует себя хорошо и в ближайшее время продолжит написание второго тома мемуаров, который должен быть закончен к концу ноября.

Ле Пен 20 июня отметил свой 90-й день рождения, также находясь в больнице. Тогда поводом для беспокойства стали последствия перенесенного ранее гриппа. Проведя в медучреждении около 10 дней, политик был выписан домой.